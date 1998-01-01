Валерия предложила провозгласить «Год матерного детокса»

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В дискуссию о публичном использовании ненормативной лексики певица вовлекла своих подписчиков в Instagram.

Фото: Instagram @valeriya

К бурной дискуссии, которая развернулась в последнее время вокруг публичного использования ненормативной лексики, присоединилась певица Валерия. Она поддержала в этом вопросе своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, который, в свою очередь, не первую неделю ведет словесный баттл на эту тему с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

На обсуждение, которое затеяла с подписчиками в Instagram Валерия, певицу сподвиг адресованный Шнуру пост видеоблогера Саши Спилберг.

— Когда я была ребенком, и мама возила меня в школу-мы слушали в машине ваши песни! Это сформировало мой музыкальный вкус и любовь к поэзии! Обожаю вас! — написала юная блогерша.

instagram @ valeriya

Валерия пишет, что «просто рухнула» от содержания этой записи.

— Мне всегда казалось, что матерная, площадная брань — удел людей из низких, малокультурных слоев общества, сегодня же обсценная лексика стала чуть ли не главной ценностью русского языка, и пропагандируют ее деятели культуры, которые, казалось бы, призваны делать обратное, — недоумевает певица.

Она категорически заявляет, что не хочет, чтобы «эта лингвистическая грязь» долетала до нее, и предлагает провозгласить «Год матерного детокса».

— Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие «ценности», а семье порой сложно противостоять такому «культурному» натиску. А что если бы каждый начал с себя: запретил бы себе использовать эту мерзость в интернет-переписках? С чего-то же надо начинать? А потом, глядишь, и до следующего этапа можно дойти — вербального очищения. Можно пойти дальше: бросить самому себе вызов — устроить Год матерного детокса, — пишет Валерия.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что тема ненормативной лексики оказалась настолько актуальной в обществе, что вопрос о неравных условиях для традиционных СМИ и интернета поднял в субботу, 15 декабря, на Совете по культуре при президенте России музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

Он предложил либо разрешить ругаться всем, либо «как-то урегулировать» этот вопрос. Владимир Путин назвал идею «революционной» и, смеясь, предложил начать ее реализовывать прямо на Совете. Но потом, серьезно добавил, что нужно сделать так, чтобы «всем было смешно и не хотелось» материться.

 

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