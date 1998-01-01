Microsoft готовит презентацию целой серии новейших консолей

Консоли получили кодовые названия — Anaconda, Anthem, Lockhart и Maverick. Предположительно, мы увидим их на прилавках магазинов в 2019–2020 годах. Специалисты предполагают, что консольный шквал вызван успехом приставки Xbox One — к весне 2018 года Microsoft продала почти 40 миллионов ее копий.

Скорее всего, Maverick станет портативной — это будет первая подобная консоль от американской компании. Не исключено, что разработки портативного устройства будут ответом на успех японской Nintendo Switch.

Самым мощным железом будет обладать Anaconda, которая фактически станет флагманом всей линейки. Lockhart будет более дешевой и менее производительной версией Anaconda, а Anthem разрабатывается под новый стриминговый сервис компании.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Nintendo прекращает выпуск ретро-приставок NES Classic и SNES Classic.