Месси продолжает коллекционировать «Золотые бутсы»

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Знаменитый аргентинец получил пятый приз лучшего бомбардира Европы

Фото: www.globallookpress.com

Лионель Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу», сообщает «СЭ». Эта награда ежегодно вручается игроку, который забил больше всего голов в национальных чемпионатах стран, входящих УЕФА. В этом сезоне Месси забил 34 мяча в испанской Ла Лиге и обошел игрока «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха с 32 мячами и Харри Кейна из «Тоттенхема» с 30 взятиями ворот.

Свою первую «бутсу» Месси получил в 2010-м, тогда он также забил 34 мяча. Феноменальный результат аргентинец показал в 2012-м, когда в его копилке оказалось 50 голов. Итого, у него пять наград: в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. Благодаря своему новому трофею, Месси обошел португальца Криштиану Роналду, который выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.

Ранее Пятый канал рассказывал о вручении Золотого Мяча.

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