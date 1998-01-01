«Тысячу рублей зажал»: Аршавина с девушками, лошадьми и полицией сняли на видео

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Автор видео утверждает, что футболист отказался оплачивать полную стоимость поездки на жеребце.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / Великий на связи

В сети появились кадры, на которых видно, как мужчина, похожий на одного из самых титулованных российских футболистов Андрей Аршавин общается с девушками на лошадях, которые катают туристов по петербургским улицам. На записи также присутствуют сотрудники полицейского патруля и загадочные незнакомки. С одной из них заподозренный в измене футболист нежно обнимается.

На первых кадрах видно, как «спешившиеся» люди ведут переговоры с девушками, которые, по всей видимости, оказали им услуги по перевозке, но никак не могут договориться об оплате. После на видео появляется Аршавин, который, впрочем, сохраняет молчание. Затем на записи возникает полицейский автомобиль. Именитый футболист на несколько секунд заглядывает в окно водителя, после чего патрульное авто удаляется.

Конфликт, судя по всему, возник из-за того, что Аршавин якобы прокатил женщин на лошадях по ночному городу, а после отказался заплатить за аттракцион оговоренную сумму. На опубликованных в сети кадрах видна лошадиная шея и обнимающийся с неизвестной девушкой футболист.

— Андрей Аршавин, оплатите коня! На коне покатался, а тысячу рублей зажал, — говорит одна из наездниц. — Поехали отсюда.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Аршавин на днях получил новую должность в «Зените».

Большую часть футбольной карьеры 37-летний спортсмен посвятил петербургскому «Зениту». С ним он стал трижды обладателем золота чемпионата России, дважды получил серебро и один раз бронзу. Кроме того, в 2003 году в составе команды стал обладателем Кубка премьер-лиги, а в 2008-м Суперкубка России. А в сезоне 2007/2008 и вовсе помог команде завоевать Кубок УЕФА. В составе российской сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. За национальную сборную провел 74 матча и забил 17 голов. В 2009 году Аршавин перешел в английский «Арсенал», в котором провел четыре года.

Полтора года назад футболист перешел из краснодарской «Кубани» в «Кайрат». Год назад контракт с россиянином был продлен до декабря 2018 года. За время игры в казахстанском клубе Аршавин стал трижды обладателем серебряных медалей чемпионата страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана. На его счету свыше сотни матчей, 30 голов и 37 результативных передач.

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Ну понятно кто слил данное видео в телеграм-канал Mash, наездницы (((, а ведь это наказуемо вообще-то.

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