Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»

Один из старейших членов жюри «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Юлий Гусман не видит ничего зазорного в том, что знаменитый телеведущий Александр Масляков-старший является очень обеспеченным человеком, пишет MK.RU.

Таким образом Гусман отреагировал на появившуюся в сети информацию о том, что семья Масляковых якобы «приватизировала» КВН.

Гусман отметил, что его коллега Масляков-старший является профессионалом высокого уровня, а его программа лидирует по популярности, что приносит ему немалый доход.

— Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры, — считает Гусман.

Он также напомнил, что его товарищ уже более трех десятков лет трудится над «империей под названием КВН».

Ранее капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко рассказывал, что Александр Масляков «всегда был артистом» и не занимался деньгами.

Однако в сети появилась информация о том, что принадлежащее семье Маслякова Телевизионное творческое объединение «АмиК» («Александр Масляков и компания») якобы зарабатывает на продаже эксклюзивных прав на показ КВН одному из федеральных каналов.

Более того каждая команда-участница обязана выплачивать членские взносы в региональные лиги. В итоге, общий доход со всех лиг КВН за сезон варьируется от 220 до 260 тысяч долларов. Также значительные финансовые поступления приносят спонсоры компании «АМиК».

Один из бывших участников «Сборной РУДН» также рассказывал, что с 2006 года за право выступать под брендом КВН команда должна отдавать 10-20% от гастрольных туров и выступлений на корпоративных мероприятиях.

По некоторым данным, Масляков владеет квартирой в центре Москвы площадью в 200 квадратных метров, а также домом на Рублевке.

Первая телевизионная юмористическая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Пятый канал рассказывал об истории создания КВН.