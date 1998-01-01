Виктория Боня: Завязываю с иностранцами

Российская модель Виктория Боня, известная своими романами с иностранными миллиардерами, похоже, разочаровалась в заморских ухажерах. В интервью популярному блогеру Денчику она вдруг призналась, что ей нужен «простой русский парень».

— Русские мужчины — самые-самые хорошие мужчины на планете. Я поняла, я завязываю с иностранцами. Мне нужен простой русский парень. Я думаю, он будет ближе ко мне. Он сможет понять лишь по одному взгляду, что с тобой не так, обнимет, когда тебе это нужно, — заявила Боня.

Такой крутой разворот вызвал гомерический хохот Денчика, который не смог себе представить, как привыкшая к роскоши Виктория собирается жить «на широкую ногу» с простым парнем. На это модель уверенно ответила, что много работает и в состоянии сама себя обеспечить.

По данным интернет-издания StarHit, с 2010 по 2017 год Виктория Боня жила с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом и даже родила ему дочь в 2012 году, однако браком этот роман так и не закончился. Прошлой весной модель представила публике нового кавалера — французского миллиардеры Пьера Андюрана, но эти отношения закончились через несколько месяцев. Недавно Боня призналась своим подписчикам в Instagram, что не была счастлива c прошлыми избранниками.

Теперь модель рискует остаться вообще без мужа. На днях в интервью Пятому каналу она заявила, что если в России примут закон, обязывающий разведенных супругов платить алименты не только на детей, но безработным бывшей жене или мужу, с которым они проживают, в стране вообще никто не захочет жениться.