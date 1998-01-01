Принятие закона, обязывающего разводящихся граждан выплачивать алименты не только на детей, но и на супругу или супруга, с которым они проживают, если он не имеет возможности работать, может «выйти боком» и привести к неожиданным последствиям, считает известная российская модель Виктория Боня.

— По крайней мере я знаю, что в Америке точно такое существует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься без работы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит какая-то польза в этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другой менталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будет потом? Наверное, вообще никто не захочет жениться, — предположила она в телефонном интервью Пятому каналу.

Ранее не очень реалистичной, но очень даже правильной, назвала инициативу и воспитывающая маленькую дочку певица Виктория Дайнеко. Как сообщал Пятый канал, с предложением взыскивать алименты в пользу неработающего родителя в Минтруд обратился Национальный родительский комитет.