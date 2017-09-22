Винзавод «Массандра» встретил стотысячного гостя с начала года

, 17:16 Фото 92

Туристы из Краснодарского края, купившие стотысячный и сто тысяч первый билеты, получили памятные медали и подарки.

Фото: Massandra.su

Крымский винодельческий завод «Массандра» встретил подарками и угощением стотысячного с начала года туриста. Супружескую пару из Краснодарского края, купившую стотысячный и сто тысяч первый билеты на экскурсию по предприятию встретила лично гендиректор Массандры Янина Павленко. Она вручила гостям памятную медаль, а также образцы лучших вин и местную экзотику: киви, выращенные и превращенные в десерт на предприятии — вяленые и в виде варенья.

Massandra.su

По словам Янины Павленко, в этом году «Массандра» вышла на первое место в рейтинге винных туристических брендов России, в прошлом году на заводе побывали всего 80 тысяч гостей.

Кроме классической экскурсии и дегустации туристам здесь предлагают посещение мадерной и хересной площадок, квесты, дегустации коллекционных вин и другие развлечения.

Massandra.su

— К нам приезжают со всех уголков мира — конечно, больше всего россиян и жителей постсоветских стран, но едут также из Германии, Чехии, Франции, Италии, Кореи, очень много гостей из Китая, — рассказывает Павленко.

Ранее Пятый канал сообщал, что ы ноябре 2018 года вина «Массандры» завоевали шесть медалей на международном конкурсе в Гонконге.

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