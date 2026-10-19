«Никогда не был заинтересован»: Трамп отметил нежелание Зеленского достичь мира

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 93 0

Американский лидер связал это с финансовой помощью, которую Киев получает от Европы.

Трамп снова напал на Зеленского: почему Киев не хочет мира

Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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Тема:
Украинский кризис

Президент США Трамп отметил нежелание Зеленского урегулировать украинский кризис

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру на Украине. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По словам главы Белого дома, Россия поставляет на мировые рынки дешевое дизельное топливо, тогда как украинский лидер своими действиями провоцирует рост цен.

«Зеленский, вероятно, никогда не был заинтересован в урегулировании украинского кризиса… Он использует российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в качестве целей для атак, прекрасно понимая, что это наносит серьезный ущерб мировому рынку дизельного топлива, включая рынок Соединенных Штатов. Однако Россия, несмотря ни на что, продолжает поставлять на мировой рынок миллионы баррелей дизельного топлива по низким ценам», — заявил Трамп.

Он также связал нежелание Зеленского завершать конфликт с финансовой помощью, которую Украина получает от европейских стран и которую ранее предоставлял бывший американский лидер Джо Байден.

По мнению Трампа, два года назад Зеленский мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Но теперь, по его словам, Украина находится в руинах, страна утратила значительную часть территории и лишилась выхода к морям и океанам.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио назвал закупки дизельного топлива из России важными для мирового рынка — они продолжатся независимо от санкций. По его словам, Вашингтон «платит больше, чем всем хотелось бы», а в других государствах назревает кризис, поэтому необходимо работать над поставками «деликатно и сообща».

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что украинские военные возобновят удары по российским НПЗ. Он раскритиковал стремление Штатов к установлению энергетического перемирия, а затем потребовал ракеты для Patriot в обмен на прекращение атак на энергетические объекты.

Ранее 5-tv.ru выяснял, чем украинскому лидеру грозит конфликт с Дональдом Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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