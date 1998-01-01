Деду Морозу все возраста покорны. Даже когда мы перестаем верить в то что он существует, все равно приятно, когда происходит что-то волшебное, и ваш близкий человек говорит, что договорился с Дедом Морозом и старый волшебник передал вам что-то такое долгожданное и нужное, считает детский психолог Оксана Защиринская.

— До определенного возраста сказочные персонажи вообще являются неотъемлемой частью детского психологического пространства. Дед Мороз всегда ассоциируется у ребенка с чем-то таким добрым, обязательно сбывающимся, это атрибут очень важного праздника в году. Дети быстро узнают, что Деды Морозы существуют во всех странах, приходят в гости, о них снимают фильмы, мультики. Это тот сказочный герой, которого всегда ждут. И мне кажется, что эта сказка очень важна, потому что является доброй светлой фантазией, наполняющей жизнь ребенка.

Как же продлить существование ребенка внутри этой светлой сказки и не убить у него веру волшебного дедушку? Оксана Защиринская советует рассказывать детям свои истории встречи с Дедом Морозом и смотреть вместе с ними новогодние фильмы.

— Нужно показать ребенку, что это очень важная часть наших детских фантазий, в которой Дед Мороз становится воплощением добра и всеобщего праздника. Просто поделиться своей историей, рассказать разные истории про Дедов Морозов. Они могут быть и трогательные, и смешные, и поучительные. И еще очень много есть действительно хороших фильмов и мультиков, можно сделать подборку и предложить детям, начиная с кануна рождества, чтобы они прониклись атмосферой праздника. Дед Мороз — это такой атмосферный персонаж и конечно, до младшего подросткового возраста веру в его включенность в жизнь ребенка и всей семьи, очень важно поддерживать.

Ранее Пятый канал рассказывал, как банда Деда Мороза совершила вооруженное ограбление кондитерской в Краснодаре — подельники «волшебника» были лжеты в костюмы Снегурочки, эльфа и оленя.