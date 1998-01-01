Кафе в Фестивальном районе столицы Кубани ограбила банда Деда Мороза. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в заведение врываются налетчики, одетые в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, эльфа и оленей. Главарь банды стреляет из предмета, похожего на автомат, после чего его подельники забирают деньги из кассы и скрываются в неизвестном направлении.

Какая сумма стала добычей грабителей, не уточняется. Полиция начала розыск бандитов, однако найти их будет непросто — сотрудники кондитерской не имели возможности разглядеть лица преступников за новогодними образами.

Ранее Пятый канал рассказывал о драке Дедов Морозов за ребенка в Одессе.