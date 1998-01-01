«Реал» обыграл японцев и вышел в финал клубного Чемпионата мира

«Реал Мадрид» обыграл «Касима Антлерс» со счетом 3:1 и вышел в финал клубного Чемпионата мира. Хет-триком отличился Гаррет Бэйл, сообщает championat.com.

В клубном Чемпионате мира соревнуются самые сильные команды шести континентальных федераций. К примеру, от Европы выступает победитель Лиги Чемпионов, от Южной Америки — обладатель Кубка Либертадорес.

В финале клубного ЧМ «Реал» встретится с «Аль-Айн» из ОАЭ, который обыграл в полуфинале «Ривер Плейт». Для «Королевского клуба» это будет уже четвертый подобный финал. «Реал» проходил до последней стадии чемпионата в 2014, 2016 и 2017 годах. Примечательно, что все три раза мадридцы выигрывали.

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