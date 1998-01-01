В Киеве на скульптуру «Ежика в тумане» надели детские носки, а статуи малышей на одной из площадей нарядили в костюмы. О необычной акции ко Дню святого Николая сообщил obozrevatel.ua.

Facebook @Александр Марущак

Статуи детей на Почтовой площади украинской столицы символизируют основателей города — Кия, Щека, Хорива и Лыбидь. Идея нарядить их пришла журналисту Александру Марущаку, он же связался в соцсетях с текстильщиками, которые пошили на скульптуры костюмы.

Facebook @Александр Марущак

День святого Николая — праздник памяти святителя Николая Чудотворца. Православные христиане отмечают его 19 декабря.

Ранее Пятый канал рассказывал, как этот праздник отмечают в России.