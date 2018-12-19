День памяти святителя Николая Чудотворца отмечают в России 19 декабря

, 10:20 628

Праздник занимает особое место в церковном календаре православных верующих.

Фото: www.globallookpress.com

Православные верующие отмечают 19 декабря день памяти святителя Николая Чудотворца. Святой, которого также называют Николаем Угодником, является одним из самых почитаемых. Согласно церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря, в день кончины, и 22 мая — в память перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар в Италии. Иначе эти праздники еще называются «Никола зимний» и «Никола летний».

По информации РИА Новости, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре в Московской области. В этот же день Русская православная церковь проведет традиционную благотворительную акцию «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся».

— В этот день мы сугубо молимся о тех, кто ныне находится в местах заключения, и организуем сбор средств на поддержание миссии тюремного служения Московской городской епархии, — цитирует агентство патриарха.

Ранее Пятый канал сообщал, что 7 декабря православные верующие отмечали церковный праздник Катерина Санница

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:58
Видео: Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама