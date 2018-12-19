День памяти святителя Николая Чудотворца отмечают в России 19 декабря

Православные верующие отмечают 19 декабря день памяти святителя Николая Чудотворца. Святой, которого также называют Николаем Угодником, является одним из самых почитаемых. Согласно церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря, в день кончины, и 22 мая — в память перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар в Италии. Иначе эти праздники еще называются «Никола зимний» и «Никола летний».

По информации РИА Новости, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре в Московской области. В этот же день Русская православная церковь проведет традиционную благотворительную акцию «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся».

— В этот день мы сугубо молимся о тех, кто ныне находится в местах заключения, и организуем сбор средств на поддержание миссии тюремного служения Московской городской епархии, — цитирует агентство патриарха.

Ранее Пятый канал сообщал, что 7 декабря православные верующие отмечали церковный праздник Катерина Санница.