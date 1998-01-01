Олег Кожемяко дал первое обещание на посту губернатора Приморья

Официальная церемония вступления в должность нового губернатора состоялась на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Олег Кожемяко, победивший на повторных выборах, дал первую клятву. Политик пообещал верно служить народу и честно выполнять свою работу.

— Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию РФ и Устав Приморского края , — сказал на церемонии присяги.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах губернатора Приморья. За политика отдали голоса почти 62% избирателей. Ближайший конкурент Кожемяко — Андрей Андрейченко собрал только 25% голосов.