В Росконтроле «раскусили» производителей шоколада

Эксперты Роскачества взялись за сладкое. И вот к каким выводам пришли. Все шоколадные конфеты из супермаркетов оказались с сюрпризом не приятным для потребителей.

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Контрольная проверка показала — для начинки используют вредные составляющие. Раскусили даже известных производителей конфет — везде сплошной сладкий обман.

Шоколадные конфеты — любимое украшение праздничного стола наравне с мандаринами — оказались в черном списке. Да еще от легендарной фабрики, продукцию которой в декабре сметают с полок по всей стране.

— Этот образец проверенный, известной марки содержал трансизомер жирных кислот в 10 раз больше, чем это предусматривает норма для жира, который содержится в образце этих конфет, поэтому эти конфеты были добавлены в черный список товаров с нарушениями, — рассказал консультант экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Дамир Ярлушкин.

Теперь лучше забыть о конфетах от половины самых известных брендов. В Росконтроле выяснили — на коробках указан недостоверный состав. Там где на словах должны быть молочный жир и какао — на деле дешевое пальмовое масло и лауриновая кислота.

— Если у вас задача купить шоколадные конфеты — то варианта два, либо попробовать покупать самые дорогие конфеты, которые продаются в супермаркетах в надежде на то, что это качественный продукт. Либо приходите к таким небольшим производителям типа нас, в шоколадные бутики, — советует шоколатье Владимир Ремиш.

Но большинство покупателей пойдут именно в супермаркеты — уж там-то не обманут! А получается, что глазурь под фантиком — и та не шоколадная — так как содержание какао масла не превышает 12-ти процентов. Это, конечно, не опасно для здоровья, но все равно — формальный обман потребителя. Тем более, когда речь идет о конфетах, к качеству которых привыкли за несколько десятилетий.

— Очень часто какао-масло, которое дорогое и какого, в общем, не так много, заменяется на более дешевые компоненты: это может быть растительные жиры. Это могут быть гедонизированные жиры, может быть смесь растительных масел, — сказала технолог Елена Мясникова.

Производители, таким образом, упрощают себе жизнь, а нам конфеты. Так что нужно обращать внимание на состав, а перед новым годом еще и на срок годности товара. Пользуясь предпраздничным ажиотажем, на полки вываливают сладости, которые всего через пару недель и есть-то нельзя. Особенно это касается подарочных наборов, а именно их так обожают дети.

— Новый год — это как раз то волшебное время, когда рациональность отключается, включается восторг и все на чем нарисован Дед Мороз, елка, гирлянда или снежинка — все расходится просто как горячие пирожки зимой, поэтому в этот момент можно продать все, что угодно, все, что залежалось в течение года, — сказал маркетолог Андрей Арно.

Запомнить нужно главное. Натуральные ингредиенты долго не хранятся. А с коротким сроком годности многие сетевики отказываются закупать товар большие партиями. Вот и получается, что от конфет полки ломятся, а дефицит качественных так никуда и не делся. Поэтому лучший совет диетологов — на праздниках со сладким не перебарщивать. Пока что-нибудь не слиплось.