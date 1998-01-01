Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива

, 17:40 495

Чиновники решили не проводить праздничных мероприятий и сосредоточиться на работе.

Фото: www.globallookpress.com

Для депутатов Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

— Осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы. Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей, — пояснила Савастьянова.

Отказ от новогодних праздничных мероприятий стал традиционным для депутатов VII созыва Госдумы. Их предшественники, депутаты VI созыва, каждый год устраивали так называемые «капустники». В концертной программе они принимали участие и сами — например, на новогодних корпоративах Госдумы выступали Иосиф Кобзон и Мария Максакова. Также чиновники приглашали звезд со стороны.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:40
Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублевке и рассказала об этом в Instagram
19:23
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
19:05
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья
18:58
Путин считает необходимым введение ответственности в интернете
18:50
«Надежды не теряем» — онкобольные Сенчукова и Рыбин о здоровье
18:38
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
18:34
На территории аэропорта «Внуково» полыхает автомобиль — видео
18:14
Президент Польши отстранил посла на Украине от должности
18:03
«Воздушный коридор без пробок» — в «Сколково» рассказали об аэротакси
17:52
«Я мечтал быть разведчиком» — Путин дал интервью тяжелобольной девочке
17:40
Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива
17:39
Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена
17:34
«Все в порядке» — Путин ответил на вопрос о здоровье
17:31
«Неудачное фото»: Певица Саша Савельева прокомментировала свою беременность
17:29
«Крым — не исключение»: Путин о военной политике России
17:21
Путин: Трамп должен быть готов к новым атакам со стороны Конгресса
17:08
«Не бесноваться!» — в Верховной раде опять мордобой
17:01
Меган Маркл рискнула здоровьем будущего ребенка ради красоты
16:56
Владимир Путин назвал два главных события 2018 года
16:49
Черноморский флот разработал план действий на случай вооруженных провокаций

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 ноября

ХК «Авангард» пригласил Наталию Орейро на свой новогодний корпоратив

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама