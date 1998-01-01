Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива

Для депутатов Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

— Осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы. Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей, — пояснила Савастьянова.

Отказ от новогодних праздничных мероприятий стал традиционным для депутатов VII созыва Госдумы. Их предшественники, депутаты VI созыва, каждый год устраивали так называемые «капустники». В концертной программе они принимали участие и сами — например, на новогодних корпоративах Госдумы выступали Иосиф Кобзон и Мария Максакова. Также чиновники приглашали звезд со стороны.