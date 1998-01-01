Госдума завершает осеннюю сессию

Под занавес года депутаты Госдумы приняли сразу 39 законов за один день. Среди них несколько резонансных. Так, россиян перестанут сажать за «лайки» и «репосты». Статью 282 «за экстремизм» — смягчили. Это положит конец череде абсурдных уголовных дел, когда за неосторожную картинку в интернете людям светили реальные сроки. Впервые нарушивших закон сажать не будут — отделаются легким испугом. И штрафом.

Следующий закон об ответственном обращении с животными. Его ждали целых восемь лет. Контактные зоопарки, дикие и опасные звери в квартирах и на дачах, отстрел бродячих животных — вне закона. Собаководов обязали убирать за своими питомцами во время прогулки.

Также депутаты окончательно отменили роуминг. С первого июля 2019 года тарифы на оплату сотовой связи перестанут зависеть от того, находится абонент в регионе своей «прописки, или нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России частично декриминализировали статью об экстремизме.