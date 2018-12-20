Порошенко «взбодрил» силовиков на подконтрольной Киеву территории в Донбассе

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Украинский лидер побывал в Донецкой области.

Фото: Facebook @petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко навестил силовиков на подконтрольной Киеву территории в Донбассе в четверг, 20 декабря, в преддверии отмены военного положения в стране. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам украинского лидера, он прибыл в Донецкую область, чтобы «выразить благодарность воинам».

— Благодарность от всех наших соотечественников, от государства и от себя лично. И не только как от президента и верховного главнокомандующего, но и как от украинского гражданина, — написал он в соцсети после встречи с силовиками.

По словам Порошенко, он лишний раз убедился, что украинские воины в любой момент готовы «дать ответ на провокационные действия».

Ранее Пятый канал сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются возобновить наступление на самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) уже 24–25 декабря. По мнению экспертов, атака может быть связана с тем, что Петру Порошенко нужен повод, чтобы продлить военное положение в стране, которое заканчивается 26 декабря. После того, как представители республики опубликовали план наступления ВСУ 14 декабря, Киеву пришлось перекроить планы.

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