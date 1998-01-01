«Протон-М» со спутником Минобороны на борту стартовал с «Байконура»

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Головная часть «Протона» с разгонным блоком «Бриз-М» успешно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Фото: www.globallookpress.com

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом Министерства обороны России успешно стартовала с космодрома Байконур в 3:20 по московскому времени в пятницу, 21 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, старт прошел в штатном режиме, ракета принята на сопровождение наземными средствами ВКС.

Через 10 минут после старта головная часть «Протона» вместе с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником на борту штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Выведение аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Ранее Пятый канал сообщал, что программа запусков ракет «Протон» с космодрома «Байконур» продлится до 2026 года.

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