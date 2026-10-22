Предпринимательница в Новосибирске подала в суд на 345 соседей

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Причина — салон красоты и его вентиляция.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Необычный судебный спор развернулся в Новосибирске. Предпринимательница подала иск на весь дом. Ответчиками по делу стали сразу 345 собственников, включая ее саму.

Скандал разгорелся из-за вентиляции для салона красоты. Но жильцы опасаются, что вместо него там откроют производство косметики. Они утверждают: раньше из-за вентиляции в их квартирах пахло химией и было холодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге разыскивают вандалов, повредивших автомобили во дворах. У одних машин на кузове глубокие царапины, у других разбиты стекла и остались следы от камней. Некоторые жители связывают происходящее с борьбой за парковочные места.

Одна из горожанок обнаружила повреждения на своей машине утром перед работой. Изучив записи камер, она узнала в проходящем мимо мужчине своего соседа. По словам пострадавшей, в возбуждении уголовного дела ей отказали из-за отсутствия события преступления, и ремонт, который обойдется примерно в 100 тысяч рублей, ей придется оплачивать самостоятельно. Предполагаемый вандал свою причастность отрицает и заявляет, что машины не царапал.

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