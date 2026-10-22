Убийство российского художника в Польше: что известно о подозреваемых

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 36 0

Местные следователи продолжают выяснять обстоятельства расправы.

В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника

Фото: www.globallookpress.com/Michal Fludra

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Второго подозреваемого в убийстве российского художника задержали в Польше

В Польше задержали второго подозреваемого по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого, известного под псевдонимом Симон Крепецкий. Об этом сообщили в издании Polsat News со ссылкой на главу польских спецслужб Томаша Семоняка.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), задержанному 22 года, он является гражданином Грузии. Следствие подозревает его в подсобничестве убийству. Суд постановил заключить мужчину под стражу на три месяца.

«Сотрудники Службы внутренней безопасности задержали второго подозреваемого по делу об убийстве гражданина России в Бялой Подляске, которое произошло в июне этого года», — написал Семоняк в социальной сети.

Преступление произошло 15 июня в городе Бяла-Подляска. По версии следствия, нападавший подошел к 44-летнему художнику возле его дома и открыл огонь. Когда мужчина упал, злоумышленник выстрелил еще три раза, после чего скрылся. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Первого подозреваемого арестовали 18 июня в городе Пястуве под Варшавой. Ему предъявили обвинение в убийстве, однако мужчина не признал своей вины и отказался комментировать ситуацию.

Как сообщила прокуратура, Скрепецкий в своих работах критиковал российские власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нью-Йорке произошло убийство сотрудника энергетической компании Con Edison.

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