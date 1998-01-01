Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко

Соединенные Штаты вынуждены нянчиться с Порошенко, даже при отсутствии перспективы избраться на второй срок, поскольку в госпереворот на Украине и его оправдание Вашингтон вложил слишком много денег. Такое мнение высказал в эфире программы «Большая игра» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот , — цитирует Пескова ТАСС.

При этом официальный представитель Кремля уверен, чтобы набрать очки перед выборами Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, и Америка будет его поддерживать, закрывая глаза на реальное положение.

— Самое опасное в этой ситуации — это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах. Вашингтон должен поддерживать Порошенко, на реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза , — заявил Песков.

По его словам, российско-американские отношения сейчас «находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Киев планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив. При этом к очередной провокации украинские власти хотят привлечь международных наблюдателей.