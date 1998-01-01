Соединенные Штаты вынуждены нянчиться с Порошенко, даже при отсутствии перспективы избраться на второй срок, поскольку в госпереворот на Украине и его оправдание Вашингтон вложил слишком много денег. Такое мнение высказал в эфире программы «Большая игра» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом официальный представитель Кремля уверен, чтобы набрать очки перед выборами Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, и Америка будет его поддерживать, закрывая глаза на реальное положение.
По его словам, российско-американские отношения сейчас
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Киев планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив. При этом к очередной провокации украинские власти хотят привлечь международных наблюдателей.