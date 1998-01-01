Турчинов заявил о подготовке к новому проходу через Керченский пролив

Секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью для британского телеканала BBC заявил, что Киев планирует новый проход по Керченскому проливу с участием военных кораблей, передает ТАСС.

Украинский чиновник добавил, что с этим вопросом нельзя медлить. Для очередной провокации в Азовском море власти Незалежной планируют привлечь и международных наблюдателей.

— Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье , — заявил Турчинов.

Он добавил, что Киев пока не получил ответа от ОБСЕ и других организаций.

Напомним, что в результате провокации украинских военных моряков до 25 января арестованы 24 гражданина Украины

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подготовке Петром Порошенко провокации на границе с Россией в конце 2018 года.