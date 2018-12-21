В сети вспомнили шутливый диалог Собчак и Виторгана про развод

В интернете вспомнили, как Ксения Собчак в 2015 году давала Максиму Виторгану шутливое интервью насчет развода. Пара обсуждала взаимоотношения, когда Виторган внезапно заговорил про расставание, сообщает Дни.ру.

Несмотря на несерьезный характер диалога, Ксения постаралась быть максимально честной. Например, Виторган спросил супругу, оставит ли она ем половину своего состояния при разводе. Собчак парировала тем, что отпишет Виторгану квартиру. В ответ Максим потребовал от светской львицы не пиариться на разводе и не публиковать грустных сообщений в соцсетях. Но и тут последнее слово осталось за Ксенией — она попросила мужа смягчить требование и разрешить ей оставить последний прощальный пост.

В 2015 году Виторган и Собчак были счастливой семейной парой и о разводе говорили разве что в шутку. Сейчас возможное расставание звездной семьи активно обсуждают в сети — Ксения все чаще появляется на публике с другими мужчина и не носит обручальное кольцо.

Ранее Пятый канал рассказывал, что нумеролог думает о расставании Собчак и Виторгана.