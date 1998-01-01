Звездный нумеролог Ольга Перцева рассказала, почему распадается союз Максима Виторгана и Ксении Собчак. По ее мнению, корень проблемы в распределении ролей в семье.

— Что касается Ксении и Максима, там изначально были неправильные гендерные роли. Ксения имеет тот показатель, который мы называем — «бета-самка». То есть женщина, которая берет в паре слишком много на себя обязанностей, в итоге не находит в мужчине той же самой оперативности и таким образом видит в нем слабака, — считает звездный нумеролог.

Отдельно Ольга коснулась психотипа самого Виторгана.

— Если говорить конкретно о Максиме, извините что настолько откровенно, то это «вечный ребенок». Я думаю, что ей (Собчак, — Прим. ред.) достаточно сына Платона для того, чтобы ухаживать за ребенком. Все-таки не всегда приятно в своем мужчине, в котором хочется видеть опору и защиту, видеть вот такого «вечного ребенка». Поэтому рано или поздно семья распалась бы. К тому же у Максима есть показатель, который мы называем «привычка расставаться», — пояснила Перцева.

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонники подозревают Собчак в намерении уйти от Виторгана. Светская львица уже довольно долго не носит обручальное кольцо и все чаще появляется в свете в компании режиссера Константина Богомолова.