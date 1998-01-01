Российский космонавт рассказал, как на МКС обычно встречают Новый год

Российский экипаж Международной космической станции собирается встречать Новый год за традиционным праздничным столом. Об этом новостному агентству «Москва» рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко.

По его словам, в преддверии праздника космонавты собираются в российском сегменте станции за общим столом и «встречают Новый год с таким же прекрасным настроением, как и на Земле».

— Конечно, здесь есть своя специфика: мы делаем 16 оборотов вокруг Земли и имеем возможность встречать Новый год 16 раз. Но если встречать Новый год 16 раз, каждые 1,5 часа, — сил просто не хватит. Поэтому мы обязательно встречаем Новый год по Москве, по Хьюстону и по родным местам других членов экипажа, — сказал Борисенко.

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