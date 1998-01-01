В «Росконтроле» назвали лучший и худший майонез к новогоднему столу

Ни один новогодний стол не обходится без салатов. А салаты в свою очередь редко обходятся без майонеза. Чтобы обезопасить граждан от неприятных последствий употребления некачественного продукта в праздники, эксперты «Росконтроля» протестировали марки майонеза, представленные в российских магазинах.

В список «конкурсантов» вошли товары марок «Московский провансаль», «Вкуснотека», «СКИТ», «Ряба», «Просто», «Слобода», «Подворье» и «Каждый день». Каждый из участников оценивался по нескольким десяткам критериев.

Не прошел испытания майонез от «Московского провансаля» и «Слобода». Оба товара не соответствуют требованиям ГОСТа — специалисты выявили нарушения в стойкости эмульсии. При этом в первом образце эксперты подозревают наличие не указанных в составе веществ.

— Вероятно содержание в составе фосфор-содержащих компонентов, не указанных маркировке — например, лецитина, в качестве эмульгатора, — говорится в итоговом материале «Росконтроля».

Оставшиеся шесть марок эксперты рекомендовали к покупке — тесты безопасности и качества не выявили в них нарушений установленной нормы. Однако лидер испытаний определился при изучении состава «конкурсантов». Больше всего специалистов впечатлил «Домашний провансаль» от «Подворья». Исследователи отметили максимальную натуральность его состава и вкус, наиболее приближенный к домашнему продукту.

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