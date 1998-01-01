Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены

В центре австрийской столицы возле одного из ресторанов днем в пятницу, 21 декабря произошла стрельба - один человек погиб, еще один ранен, передает ТАСС.

На кадрах очевидцев видно, что периметр происшествия оцеплен полицией, прибыли машины скорой помощи.

Также на место ЧП прибыли сотрудники антитеррористического подразделения специального назначения Австрии «Кобра».

Как ранее рассказывал Пятый канал, 11 декабря в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям Рождественской ярмарки.