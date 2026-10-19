Умер бывший ведущий программы «Вести» Михаил Пономарев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Сердце журналиста остановилось на 58-м году жизни.

Умер телеведущий Михаил Пономарев

Фото: © РИА Новости/Виталий Савельев

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Умер журналист и телеведущий Михаил Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной ассоциации телерадиовещателей» в своем Telegram-канале.

«Умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ „Вести“ на РТР (1991-1999) и „Новости“ на ТВ-6 (1999-2001)», — проинформировала ассоциация.

Его сердце остановилось на 58-м году жизни. Причина смерти пока не была озвучена.

Пономарев родился в 18 июля 1969 году. Был известен как ведущий новостей на федеральных каналах. Но в 1999-м покинул одну их программ со скандалом. Перед этим из-за конфликта с руководством был отстранен от эфиров. Формальным поводом для этого, по словам самого журналиста, стал «плохой характер» и склонность к дискуссиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга, композитор и аранжировщик Андрей Медведев. Ему было 74 года.

Музыкант был лауреатом всероссийских конкурсов. Он писал произведения к театральным спектаклям, телепередачам и документальным лентам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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