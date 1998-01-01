На чемпионате РФ по фигурному катанию после короткой программы лидирует Загитова

На Чемпионате России — 2018 по фигурному катанию по результатам короткой программы в пятницу, 21 декабря, первое место занимает олимпийская чемпионка этого года Алина Загитова, набрав 80,62 балла. Второе место заняла Александра Трусова (74,96), третье — Алена Косторная (74,40).

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева допустила две фатальные ошибки и заняла 14-е место. Она получила за свой прокат 64,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент, а также упала с двойного акселя, отмечает «Спорт-Экспресс».

Ранее Медведева упала в каскаде на тренировке перед чемпионатом России.

Пятый канал рассказывал, что причиной последних неудач Медведевой в спорте могли стать психологические сложности.

В субботу, 22 декабря, российские фигуристки представят произвольную программу, а завершится чемпионат 23 декабря показательными выступлениями.