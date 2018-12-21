Тарасова объяснила неудачное выступление Медведевой на чемпионате России

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила причины неудачного выступления двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в пятницу, 21 декабря, в короткой программе на чемпионате России в Саранске. В том, что 17-летняя фигуристка оказалась лишь на 14-м месте, виноват возраст, а также долгий перелет через Атлантику.

— Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни. Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет, — цитирует РИА Новости Тарасову.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Медведева на чемпионате в Саранске допустила две фатальные ошибки и заняла 14-е место, получив за свой прокат 64,24 балла. Причиной последних неудач Медведевой в спорте могли стать и психологические сложности.

Первое место по результатам короткой заняла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, набрав 80,62 балла.

В субботу, 22 декабря, российские фигуристки представят произвольную программу, а завершится чемпионат 23 декабря показательными выступлениями.