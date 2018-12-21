Земля в тисках Луны и Солнца: Аномальное явление встревожило астрологов

, 4:01 219

Довольное редкое астрономическое явление — полнолуние, совпадающее с днем зимнего солнцестояния — может повлечь за собой изменения в поведении людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Ночь с 21 на 22 декабря — самая длинная в 2018 году. Более того на день зимнего солнцестояние на этот раз пришлось полнолуние. По мнению астрологов, это необычное и довольно редкое явление, которое еще называют «холодным полнолунием», с 1793 года до настоящего времени происходило всего 10 раз. Однако не единожды было отмечено его серьезное влияние на жителей Земли. Об этом рассказал МК руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев.

— В этот период галактическая ось и ось Земли совпадут. Солнце и Луна будут находиться строго друг напротив друга, а между ними будет Земля. Фактически наша планета окажется между двух прожекторов, которые пронзят ее своей энергетикой. Люди в этот период тоже почувствуют мощный прилив сил, но как ими распорядиться — во благо себе или нет, предстоит решить только им, — сообщил астролог.

Людям, заряженным лунной энергией, по мнению астрологов, необходимо внимательно прислушаться к себе. В противном случае последствия могут быть неоднозначными. Специалисты предупреждают — под воздействием энергии из космоса люди могут слишком необдуманно тратить деньги, или разрывать ненужные, как им будет казаться, связи. А вот у астрономов это явление никакого ажиотажа не вызвало.

— Для нашей науки этот период ничего из себя не представляет и никакой новизны не несет, — рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Тем не менее многие ученые намерены наблюдать за ночным небом и зафиксировать редкое астрономическое событие. Последний раз «холодное полнолуние» жители планеты могли наблюдать в 2010 году.

Ранее Пятый канал публиковал видео голубой луны, взошедшей над Санкт-Петербургом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:56
Назван ТОП-10 самых худших фильмов 2018 года
4:26
Криштиану Роналду выпустил собственную игру для гаджетов
4:01
Земля в тисках Луны и Солнца: Аномальное явление встревожило астрологов
3:39
Видео: Магистральный газопровод загорелся в Якутии
3:28
Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
3:04
Видео: Известная модель упала на сцене во время выступления
2:44
«Зеленоглазая, соси»: Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского — видео
2:28
Звезда Голливуда Этель Эйлер ушла из жизни
2:06
С января в Москве подорожает проезд в общественном транспорте
1:44
Иран ответил ракетными пусками на вход авианосца США в Персидский залив
1:15
Волочкова перепела Пугачеву и объявила дату выхода клипа — видео
0:53
В Нальчике активисты ОНФ поздравили воспитанников реабилитационного центра с Новым годом
0:38
Видео: В центре Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
0:22
В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД
23:49
Адвокат экс-жены Глушакова прокомментировал его появление на шоу Малахова
23:35
«Это было ожидаемо»: Адвокат об окончательном обвинении Кокорина и Мамаева
23:22
Пилоты рухнувшего в Конго самолета перед ЧП жаловались на перегрев двигателей
23:01
Сотовые операторы в России предупредили о росте цен на услуги
22:50
В Петербурге арестовали анестезиолога, обвиняемого в изнасиловании пациенток под наркозом
22:37
Ветреная Кристен Стюарт: Звезду «Сумерек» застукали с новой пассией — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама