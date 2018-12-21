Земля в тисках Луны и Солнца: Аномальное явление встревожило астрологов

Ночь с 21 на 22 декабря — самая длинная в 2018 году. Более того на день зимнего солнцестояние на этот раз пришлось полнолуние. По мнению астрологов, это необычное и довольно редкое явление, которое еще называют «холодным полнолунием», с 1793 года до настоящего времени происходило всего 10 раз. Однако не единожды было отмечено его серьезное влияние на жителей Земли. Об этом рассказал МК руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев.

— В этот период галактическая ось и ось Земли совпадут. Солнце и Луна будут находиться строго друг напротив друга, а между ними будет Земля. Фактически наша планета окажется между двух прожекторов, которые пронзят ее своей энергетикой. Люди в этот период тоже почувствуют мощный прилив сил, но как ими распорядиться — во благо себе или нет, предстоит решить только им, — сообщил астролог.

Людям, заряженным лунной энергией, по мнению астрологов, необходимо внимательно прислушаться к себе. В противном случае последствия могут быть неоднозначными. Специалисты предупреждают — под воздействием энергии из космоса люди могут слишком необдуманно тратить деньги, или разрывать ненужные, как им будет казаться, связи. А вот у астрономов это явление никакого ажиотажа не вызвало.

— Для нашей науки этот период ничего из себя не представляет и никакой новизны не несет, — рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Тем не менее многие ученые намерены наблюдать за ночным небом и зафиксировать редкое астрономическое событие. Последний раз «холодное полнолуние» жители планеты могли наблюдать в 2010 году.

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