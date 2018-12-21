Земля в тисках Луны и Солнца: Аномальное явление встревожило астрологов

Ночь с 21 на 22 декабря — самая длинная в 2018 году. Более того на день зимнего солнцестояние на этот раз пришлось полнолуние. По мнению астрологов, это необычное и довольно редкое явление, которое еще называют «холодным полнолунием», с 1793 года до настоящего времени происходило всего 10 раз. Однако не единожды было отмечено его серьезное влияние на жителей Земли. Об этом рассказал МК руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев.
Людям, заряженным лунной энергией, по мнению астрологов, необходимо внимательно прислушаться к себе. В противном случае последствия могут быть неоднозначными. Специалисты предупреждают — под воздействием энергии из космоса люди могут слишком необдуманно тратить деньги, или разрывать ненужные, как им будет казаться, связи. А вот у астрономов это явление никакого ажиотажа не вызвало.
Тем не менее многие ученые намерены наблюдать за ночным небом и зафиксировать редкое астрономическое событие. Последний раз «холодное полнолуние» жители планеты могли наблюдать в 2010 году.
Ранее Пятый канал публиковал видео голубой луны, взошедшей над Санкт-Петербургом.