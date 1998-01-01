Задержан предполагаемый организатор теракта в редакции журнала «Шарли Эбдо»

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Человек, которого считают организатором кровавой бойни в редакции французского сатирического журнала, был задержан в одной из африканских стран.

Фото: www.globallookpress.com

Петер Шериф, подозреваемый в организации террористического акта 7 января 2015 года в редакции сатирического журнал «Шарли Эбдо» в Париже, задержан правоохранителями в африканской Республике Джибути. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на радиостанцию RFI.

36-летний Шериф, известный под псевдонимом Абу Хамза, по данным следствия, занимал в группировке «Аль-Каида»* высокое положение. Он не только принимал участие в боевых действиях на стороне террористов, Хамза также занимался вербовкой мусульман в неблагополучных кварталах Парижа.

Следствие полагает, что именно Абу Хамза в 2011 году организовал приезд радикальных исламистов из Франции в Йемен, где они проходили подготовку к вооруженным нападениям в Европе. Среди экстремистов были и братья Куаши, которые принимали участие в теракте, совершенном в редакции «Шарли Эбдо», после публикации на страницах издания карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда погибли 12 человек, восемь из которых — сотрудники журнала. Еще 11 человек получили ранения.

Ранее Пятый канал рассказывал об этой террористической атаке.

* — запрещенная на территории РФ организация

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