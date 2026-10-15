Армия России поразила два сухогруза ВСУ, следовавших в порт «Одесса»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

Какие цели поразила армия России в Одессе

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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Армия России поразила два украинских сухогруза, доставлявших грузы военного назначения в порт «Одесса». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Помимо этого, на морском переходе были поражены два морских судна типа „сухогруз“, доставлявшие в порт Одесса грузы военного назначения», — заявили в ведомстве.

Атаки были проведены в числе других ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам ВСУ минувшей ночью.

Помимо этого, в результате точного попадания в Одесской области был поражен порт Измаил.

Ранее 10 октября 5-tv.ru писал, что российские военные продолжили серию ударов по объектам морской инфраструктуры противника.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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