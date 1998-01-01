На Ленинградской АЭС, спустя 45 лет, навсегда остановили первый энергоблок

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Реактор был первым в СССР с мощностью в 1000 МВт.

Фото: Aer-group.ru

«Росэнергоатом» в субботу, 22 декабря, сообщил об окончательной остановке работы энергоблока № 1 на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС).

— 21 декабря в 23:30, после 45 лет безопасной эксплуатации, окончательно остановлен энергоблок № 1 Ленинградской атомной станции (филиал Концерна «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион Росатома). Это — головной энергоблок в серии РБМК-1000 и первый в СССР реактор большой мощности 1000 МВт, — говорится в релизе энергокомпании.

Реактор был остановлен в штатном режиме и отключен от единой энергосистемы без каких-либо замечаний. Специалисты подчеркивают, что за годы службы не было ни одного серьезного инцидента. Теперь специалисты должны обеспечить надежное и безопасное обслуживание остановленного блока № 1. Предстоит выгрузить ядерное топливо и подготовить реактор к выводу всех его систем.

Блок № 1 серии РБМК-1000 был подключен к энергесистеме СССР 21 декабря 1973 года. За 45 лет он выработал почти 265 миллиардов кВтч электроэнергии. Ядерное топливо из реактора будет удалено только к 2023 году. До этого момента он будет считаться находящимся на эксплуатации. К слову сама ЛАЭС должна будет прекратить свое существование к 2025 году. Ее заменить ЛАЭС-2, которая в марте 2018 ггода уже начала подачу тока первого энергоблока поколения «3+».

Ранее Пятый канал рассказывал, что президент России Владимир Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 22 декабря.

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