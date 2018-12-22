Министр просвещения возвращает в школы наставничество

, 20:00 132

Теперь в учебных заведениях появятся новые должности.

Фото: www.globallookpress.com

В рамках Национальной системы учительского роста, которая создается по поручению президента России Владимира Путина, в российских школах появятся новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Как рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева, «старший учитель» будет координировать работу других педагогов, составлять индивидуальные методики. Им может стать учитель, который проработал в школе не менее пяти лет и имеет первую или высшую категорию, пишут «Известия».

«Ведущий учитель» — это, скорее, наставник для молодых педагогов. Здесь требования еще выше — десять лет стажа плюс высшая квалификация. Он будет помогать менее опытным коллегам «войти» в профессию: как правильно себя подать, как общаться с учениками.

Васильева отметила, что это не ноу-хау, а возвращение в школу системы наставничества.

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских школах могут появиться психологи для учителей.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве
20:14
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
20:00
Министр просвещения возвращает в школы наставничество
19:34
Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам
19:17
Как правильно загадать желание: психолог о ключевых секретах их исполнения
19:10
День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже
18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама