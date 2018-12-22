Министр просвещения возвращает в школы наставничество

В рамках Национальной системы учительского роста, которая создается по поручению президента России Владимира Путина, в российских школах появятся новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Как рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева, «старший учитель» будет координировать работу других педагогов, составлять индивидуальные методики. Им может стать учитель, который проработал в школе не менее пяти лет и имеет первую или высшую категорию, пишут «Известия».

«Ведущий учитель» — это, скорее, наставник для молодых педагогов. Здесь требования еще выше — десять лет стажа плюс высшая квалификация. Он будет помогать менее опытным коллегам «войти» в профессию: как правильно себя подать, как общаться с учениками.

Васильева отметила, что это не ноу-хау, а возвращение в школу системы наставничества.

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских школах могут появиться психологи для учителей.