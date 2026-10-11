Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам

Рабочие программы по ключевым школьным предметам будут обновлены с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он обеспечивает единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школьного обучения», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, в рамках проекта будет пересмотрено содержание по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «География», «Математика», «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика» и «Основы безопасности и защиты Родины».

Также в рамках нововведений педагоги смогут создавать внутри профильных классов дополнительные направления, учитывая интересы ребят. Речь идет, например, о химико-биологических классах.

По словам Сергея Кравцова, в результате изменений система обучения станет более гибкой и современной. Обновленная программа будет отвечать требованиям ФГОС и запросам самих школьников.

Ранее Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ в 2027 году. На русском языке, истории и обществознании дополнительные материалы не предусмотрены. На литературе разрешен орфографический словарь, а на иностранных языках — техника для воспроизведения аудиозаписей.

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