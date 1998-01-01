Ученые обнаружили уникальный астероид, который светится 24 часа в сутки

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Небесное тело не теряет яркость даже при вращении.

Фото: www.globallookpress.com

Астрономы обнаружили, что уже ранее изученный астероид под названием Ультима Туле обладает еще одной интересной особенностью — небесное тело светится 24 часа в сутки. Об этом сообщает «Ридус».

— На днях, анализируя фотографии астероида, мы заметили, что он очень яркий вне зависимости от его вращения. Это очень странно, и у нас до сих пор нет ответа на этот вопрос, говорится в сообщении.

Отмечается, что размер Ультима Туле составляет от 25 до 45 километров. Астероид представляет собой либо аномально вытянутый сфероид, либо слившуюся пару астероидов, либо облако из пыли. Он располагается недалеко от орбиты Плутона, в поясе Койпера.

Сейчас ученые пытаются разобраться в причинах свечения астероида. По предварительным данным, эта особенность может быть связана с тем, что небесное тело окружают множество мелких астероидов-«лун».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что астероид-бегемот приблизился к Земле на минимальное за 400 лет расстояние.

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