Неприкосновенный счет: Госдума предложила защитить соцсчета россиян от приставов

Банкам хотят запретят изымать деньги по решению суда, создав неприкосновенный счет. Дело в том, что сейчас люди, получающие соцвыплаты — практически беззащитны. За долги у них забирают последние деньги.

С тех пор, как в жизни Галины Сергеевой появился нехороший сосед, женщина прошла через восемь судебных процессов. И хоть, в итоге суд признал победу за ней, приставы арестовали 16 тысяч рублей на ее счету.

— Я не ожидала! Понимаете? Вдруг раз! И почти последние деньги они с меня сняли. Учитывая, что пенсия моя составляет 9100! — говорит пенсионерка Галина Сергеева.

И это ее единственный доход. Галина Сергеева инвалид, она если и работает, то как волонтер. Совершенно бесплатно помогает таким же, как она людям с ограниченными возможностями. Поэтому, когда на ее телефон пришло извещение о списание денег она сразу побежала разбираться. Судебные приставы жалобы приняли к сведению, обещали все вернуть, но месяц спустя пришло еще одно смс, потом еще. Итого с ее счета списали почти 30 тысяч рублей.

— Объяснили, что тот пристав ушел в отпуск. Тогда я оставляю второе заявление. Где они опять-таки, обязуются мне вернуть, но, когда они мне вернули больше, чем через месяц и, опять-таки, на основание третьего моего заявления (почему до сих пор нет денег), они мне не доплатили 1300. Я все время туда на такси ездила, туда так просто не попадешь, очень тяжело было, а нервы какие, — жалуется пенсионерка.

Сами приставы порекомендовали москвичке Антонине заблокировать все свои дебетовые карты, открыть новый счет в другом банке. И хоть советом женщина воспользовалась, но со страхом ждет 25 декабря. День, когда на счет перечислят очередное пособие на ее четверых детей.

— Я все равно боюсь. Потому, что пришли детские 22 тысячи, у меня другого дохода нету. Если они снимут всю эту сумму, естественно, я месяц буду голодная сидеть с детьми, — говорит многодетная мама Антонина Патрон.

Причем голодать этой семье придется почти семь месяцев подряд. Ведь по решению суда Антонина должна больше 152 тысяч. Счет выставлен с учетом пени от первоначального долга ее бывшего гражданского мужа. Это он совершил ДТП, а поскольку машина на тот момент была зарегистрирована на многодетную маму суд переложил все финансовое бремя на нее.

Причем, в этом случае приставы даже не успели начать делопроизводство. Кредитор напрямую обратился в банк. Такое упрощенное взыскания денег с должников оказалось вполне законно.

Два года назад вершители судеб решили упростить процедуру получения денег с должников. В 2016 года пленум Верховного суда решил, что отныне «бесспорные долги» можно будет получать напрямую через банк. Если кредитору известны финансовые счета должника, конечно.

— Если есть решение суда, то банк, как юридическое лицо обязан исполнить это решение. Соответственно, если есть средства на счете клиента — они производят списание, — утверждает президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович.

Хотя, как уверяет арбитражный управляющий, а по сути адвокат должников, банкам известен источник дохода клиента. И они вполне могут определить с какой организации на счет к неплательщику пришли деньги.

— Единый счет должника имеет выписку по счету, где прямо указаны все поступления. Их всегда можно разделить и показать, что вот эти деньги пришли от алиментных или каких-то других поступлений похожих, что-то является заработной платой, что-то какими — то прочими поступлениями, — говорит арбитражный управляющий Сергей Минеев.

Новый законопроект — о создании социального банковского счета — должен перевесить чашу правосудия в сторону добропорядочного должника и облегчить его, и без того тяжелое материальное положение. Ведь, по замыслу законотворцев, эти средства нельзя арестовывать и тем более списывать в пользу кредитора. Правда, о наличии такого счета должник по-прежнему обязан сам оповещать судебных приставов. Впрочем, даже если дебит с кредитом сойдется, юристы сомневаются в успехе законодательной инициативы депутатов.

— Пока не произойдет комплексной реформы исполнительного производства и пока пристав не начнет получать достаточно денег в качестве заработной платы, чтобы работать, а еще он будет иметь достаточно разумное количество дел в производстве, чтобы даже при желании ими заниматься, я думаю, мы и дальше будем латать дыры, — рассказывает юрист Дмитрий Константинов.

Не ясно станет ли эта инициатива законом. Идею одобрили только в первом чтении и пока ни сами депутаты, ни тем более судебные приставы говорить о проблеме с нами, с журналистами, отказываются. Поэтому, если вы кому-то должны, не ждите оповещения, создайте свой социальный счет сами и не забудьте об этом оповестить того же пристава.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как законно не выплачивать кредит — заболеть, умереть или обанкротиться?