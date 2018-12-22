Ведущая передачи «Давай поженимся» получает от поклонников сотни писем в день. Среди сообщений с похвалой и критикой оказались и крайне странные послания. Несколько человек прислали Ларисе одну и ту же фотографию. На снимке запечатлено граффити с женщиной, очень похожей на Гузееву. Отличие только одно — цвет глаз. Артистка решила поделиться снимком со своими подписчиками, чтобы они тоже оценили схожесть, пишет портал «Дни.ру».

— Ну надо же… А вы встречали свою копию? Прям страшно… — написала она под фото.

Большинство поклонников Гузеевой были поражены снимком. Один из подписчиков звезды предположил, что кто-то нарисовал Гузееву по памяти и забыл цвет ее глаз.

— Вы наверняка муза этого художника, — написал фанат ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 22 Дек 2018 в 2:52 PST

Ранее Пятый канал публиковал фото обнаженной Гузеевой рядом с елкой.