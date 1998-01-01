В канун католического Рождества мимо Земли пролетит «Вифлеемская звезда»

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Верующие гадают, не является ли этот астероид знамением от Иисуса Христа.

Фото: www.globallookpress.com

В канун Рождества, вечером 24 декабря, когда католики всего мира соберутся в семейном кругу за праздничным столом, мимо Земли пролетит астероид 2018 XN5, очень похожий на изображения Вифлеемской звезды, пишет Sunday Express.

По данным NASA, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 1,13 миллиона километров.

Как известно, Вифлеемская звезда, согласно библейским сказаниям, была предвестником рождения Иисуса Христа. И хотя астероид будет невозможно разглядеть невооруженным взглядом, католики задумываются — является ли это совпадением в канун главного христианского праздника или все же имеет глубокий смысл.

Британский специалист по Библии Боб Тиэл считает, что этот астероид — не более чем природное явление.

— Но я не удивлюсь, если кто-то увидит в этом знак свыше, либо примет этот астероид за апокалиптическую звезду «Полынь» (символ наказаний Господних, олицетворяет безмерную горечь суда Божьего над грешниками — прим.ред.), описанную в «Откровении Иоанна Богослова, — сказал он изданию.

Ранее Пятый канал сообщал об астероиде-«бегемоте», который приблизился к Земле на минимальное за 400 лет расстояние.

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