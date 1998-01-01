Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес уверен, что террористическая организация «Аль-Каида» возрождается. Как рассказал чиновник в интервью The Sunday Times, террористы пережили реорганизацию и в настоящее время готовятся к новым атакам на мирных граждан Европы.
По словам министра, в арсенале террористов теперь появились миниатюрные бомбы и беспилотники, оснащенные взрывчаткой. Издание уточняет, что зарисовки дронов, которые могут быть использованы как носители бомб, были изъяты правоохранителями Великобритании в ходе расследования.
Ранее Пятый канал сообщал, что лондонский аэропорт Гатвик двое суток не мог работать в нормальном режиме из-за дронов, летающих над территорией воздушной гавани.
* — организация запрещена в России.