Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес уверен, что террористическая организация «Аль-Каида» возрождается. Как рассказал чиновник в интервью The Sunday Times, террористы пережили реорганизацию и в настоящее время готовятся к новым атакам на мирных граждан Европы.

— «Аль-Каида» возрождается. Они провели реорганизацию. Они разрабатывают все больше планов в отношении Европы, они ознакомились с новыми методами и все еще стремятся к атакам на самолеты, — утверждает Бен Уоллес.

По словам министра, в арсенале террористов теперь появились миниатюрные бомбы и беспилотники, оснащенные взрывчаткой. Издание уточняет, что зарисовки дронов, которые могут быть использованы как носители бомб, были изъяты правоохранителями Великобритании в ходе расследования.

Ранее Пятый канал сообщал, что лондонский аэропорт Гатвик двое суток не мог работать в нормальном режиме из-за дронов, летающих над территорией воздушной гавани.

* — организация запрещена в России.