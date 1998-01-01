Видео: Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за дронов

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Из-за беспилотных летательных аппаратов порядка 120 тысяч пассажиров уже вторые сутки не могут покинуть воздушную гавань.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Лондонский аэропорт Гатвика вторые сутки не принимает пассажиров. Он откроется через несколько часов. Все из-за беспилотников, которые накануне были замечены над взлетно-посадочной полосой. Британские журналисты опубликовали видео, на камеру мобильного телефона дроны снял один из сотрудников воздушной гавани.

По его словам, квадрокоптеры хаотично кружили над воздушной гаванью, чем создавали угрозу самолетам. Хулиганов ищут все полицейские британской столицы, им на помощь уже призвали военных, которые готовы сбить беспилотники, если те появятся вновь. В полиции полагают, что запуск дронов был преднамеренным.

Лондонский аэропорт Гатвик, закрытый из-за беспилотников возобновит работу не раньше шести утра. Это 9 часов по Московскому времени. Своих рейсов дожидаются больше сотни тысяч человек — накануне Рождества люди массово собрались на отдых.

Но в их планы вмешались беспилотники, которые парализовали работу второго крупнейшего аэропорта Великобритании. Дроны появились над взлетно-посадочной полосой сначала в среду, затем несколько раз в четверг. Пассажиров из Гатвика направляют в другие аэропорты страны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в аэропортах Германии объявили угрозу теракта.

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