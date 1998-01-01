Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

, 3:19 62

Суббота, 29 декабря, будет рабочей вместо понедельника, 31 декабря.

Фото: www.globallookpress.com

Наступающая рабочая неделя будет шестидневной. Удлиненный график связан с тем, что потом россияне, в большинстве своем, уходят на десятидневные новогодние каникулы.

Как напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, зимний отдых для трудящихся граждан начнется 30 декабря — это воскресенье. Чтобы в понедельник, 31 декабря, не пришлось выходить на работу, субботу — 29 декабря — решили сделать рабочей. Однако, как уточняет ТАСС, последний рабочий день в уходящем году будет сокращенным.

Новый трудовой год для большей части населения нашей страны начнется 9 января.

Ранее Пятый канал сообщал, каким будет курс валют в первый рабочий день 2019 года.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:27
Кейт Миддлтон сфотографировали покупающей подарки в дисконтном магазине
4:13
В России хотят запретить магазинам самостоятельно выпускать подарочные карты
3:41
Россиян будут лечить по единым клиническим рекомендациям
3:19
Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной
2:46
В Иркутске в мороз колесо обозрения остановилось из отключения электричества
2:20
«Аль-Каида»* возрождается — министр безопасности Великобритании
1:49
Самый большой в мире новогодний шар висит в торговом центре в Дубае — видео
1:28
Автор блога «Дневник хача» поблагодарил полицию за то, что вытащили его из толпы
1:05
Актер Сергей Юрский госпитализирован
0:38
Джеймса Бонда предлагают сделать трансгендером
0:15
Пять пловцов названы «спортсменом года» по версии ВФП
23:46
«С добром и не без лишней лести» — Собчак в стихах ответила Шнурову
23:27
Голливудские звезды раздавали благотворительные обеды в Лос-Анджелесе
23:15
Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников, побывавших в Турции
22:53
Ученые подсчитали, сколько дней выполняются новогодние зароки
22:41
Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года
22:29
Таролог предсказала скорый развод Аршавина с супругой Алисой
21:48
Болельщица бросила на лед фигуристке Медведевой пачку пельменей — видео
21:21
В канун католического Рождества мимо Земли пролетит «Вифлеемская звезда»
21:01
Горноспасатели достали из шахты в Соликамске тела всех девяти погибших рабочих

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама