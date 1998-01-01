Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

Наступающая рабочая неделя будет шестидневной. Удлиненный график связан с тем, что потом россияне, в большинстве своем, уходят на десятидневные новогодние каникулы.

Как напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, зимний отдых для трудящихся граждан начнется 30 декабря — это воскресенье. Чтобы в понедельник, 31 декабря, не пришлось выходить на работу, субботу — 29 декабря — решили сделать рабочей. Однако, как уточняет ТАСС, последний рабочий день в уходящем году будет сокращенным.

Новый трудовой год для большей части населения нашей страны начнется 9 января.

Ранее Пятый канал сообщал, каким будет курс валют в первый рабочий день 2019 года.