Эксперты спрогнозировали курс валют на первый рабочий день 2019 года

, 12:26 237

Новогоднее спокойствие на финансовых рынках нарушат новости с рынка недвижимости США и данные о нефтяных запасах.

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты сделали прогноз валютных курсов на новогодние каникулы и начало делового 2019 года. Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский сообщил «Российской газете», что предновогодняя неделя на западных финансовых рынках будет спокойной, как и во время новогодних каникул.

По расчетам Рожанковского, изменения в курсах доллара и евро к рублю ожидаются между январскими праздниками. Волатильность вызовут известия с рынка недвижимости США и данные о нефтяных запасах. Эксперт отметил, что курсовые риски повлечет и поведение Центробанка, который не будет участвовать в рыночных операциях.

 Не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше, — заключил специалист.

Как ожидается, на руку рублю могут сыграть Китай и Индия, которые ожидаемо нарастят закупки золота. Кроме того, Рожанковский полагает, что российская валюта отыграет позиции и закрепится на отметке 69 рублей за доллар.

Ранее Пятый канал рассказывал о валютном прогнозе Сбербанка на два года.

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