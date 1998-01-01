Число погибших в результате цунами на побережье Индонезии превысило 280 человек, еще 400 считаются пропавшими без вести. Таковы последние данные, опубликованные национальным Агентством по предотвращению стихийных бедствий. По подсчетам специалистов, еще 720 человек получили ранения, кроме того, стихия разрушила более 500 жилых домов.

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По данным российских дипломатов, наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет. При этом сейчас в островном государстве самый пик туристического сезона. Но за считанные минуты курортный рай превратился в настоящий кошмар.

Весь мир обошли страшные кадры, сделанные на острове Ява во время концерта одной из популярных групп. Сотни зрителей и участников шоу смыло в океан огромной волной.

По словам ученых, стихийное бедствие спровоцировал вулкан Кракатау — после его извержения возникли подводные оползни, которые и привели к цунами. Также винят устаревшую систему предупреждения об опасности. По словам экспертов, ее финансирование в последние годы постоянно сокращалось. Президент Индонезии уже распорядился срочно обновить оборудование.

Удар стихии пришелся на ночное время суток, цунами обрушилось на побережье Индонезии в Зондском проливе в ночь на 23 декабря.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры, как мощной волной в Индонезии смыло музыкальную группу вместе со сценой.