В Индонезии растет число пострадавших от цунами — видео

, 6:04 Видео 42

После разрушительного цунами власти Индонезии распорядились обновить оборудование, оповещающее о приближении стихийного бедствия.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Число погибших в результате цунами на побережье Индонезии превысило 280 человек, еще 400 считаются пропавшими без вести. Таковы последние данные, опубликованные национальным Агентством по предотвращению стихийных бедствий. По подсчетам специалистов, еще 720 человек получили ранения, кроме того, стихия разрушила более 500 жилых домов.

Читайте также

Видео: мощное землетрясение произошло в Чили

По данным российских дипломатов, наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет. При этом сейчас в островном государстве самый пик туристического сезона. Но за считанные минуты курортный рай превратился в настоящий кошмар.

Весь мир обошли страшные кадры, сделанные на острове Ява во время концерта одной из популярных групп. Сотни зрителей и участников шоу смыло в океан огромной волной.

По словам ученых, стихийное бедствие спровоцировал вулкан Кракатау — после его извержения возникли подводные оползни, которые и привели к цунами. Также винят устаревшую систему предупреждения об опасности. По словам экспертов, ее финансирование в последние годы постоянно сокращалось. Президент Индонезии уже распорядился срочно обновить оборудование.

Удар стихии пришелся на ночное время суток, цунами обрушилось на побережье Индонезии в Зондском проливе в ночь на 23 декабря.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры, как мощной волной в Индонезии смыло музыкальную группу вместе со сценой.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

6:19
Волочкова опубликовала тизер своего клипа на песню «Мне нравится»
6:04
В Индонезии растет число пострадавших от цунами — видео
5:47
В Тюмени отменили занятия в школе из-за 30-градусного мороза
5:35
«Убитый» угонщиками таксист ожил в багажнике и вызвал полицию
5:23
Джастин Бибер поссорился со Снупом Доггом из-за фото жены
5:11
Жители Тюмени сняли на видео, как дворники избивают прохожих лопатами
4:51
На Камчатке из-за возможного схода лавин закрыли для посещения склоны вулканов
4:27
Кейт Миддлтон сфотографировали покупающей подарки в дисконтном магазине
4:13
В России хотят запретить магазинам самостоятельно выпускать подарочные карты
3:41
Россиян будут лечить по единым клиническим рекомендациям
3:19
Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной
2:46
В Иркутске в мороз колесо обозрения остановилось из отключения электричества
2:20
«Аль-Каида»* возрождается — министр безопасности Великобритании
1:49
Самый большой в мире новогодний шар висит в торговом центре в Дубае — видео
1:28
Автор блога «Дневник хача» поблагодарил полицию за то, что вытащили его из толпы
1:05
Актер Сергей Юрский госпитализирован
0:38
Джеймса Бонда предлагают сделать трансгендером
0:15
Пять пловцов названы «спортсменом года» по версии ВФП
23:46
«С добром и не без лишней лести» — Собчак в стихах ответила Шнурову
23:27
Голливудские звезды раздавали благотворительные обеды в Лос-Анджелесе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама