Трехлетний малыш сумел выбрался ночью из тайги после гибели отца

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Сообразительный ребенок догадался пойти по следу снегохода, правда, в противоположную от села сторону.

Фото: www.globallookpress.com

Трехлетний мальчик сумел выбраться из тайги, оказавшись один в 30-градусный мороз на берегу реки в Хабаровском крае. Как сообщает ТАСС, житель села Кенай, забрал сына из детского сада и поехал с ним на снегоходе на реку, чтобы разведать дорогу для предстоящей рыбалки. Высадив малыша на берегу, мужчина выехал на лед и провалился.

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Сообразительный ребенок пошел по следу снегохода к дороге, но там повернул в противоположную сторону от своего села. По счастливой случайности в районе, где машины проезжают крайне редко, возвращался с лесозаготовительных работ местный житель, он подобрал мальчика и привез домой. Ребенок прошел один около трех километров.  На следующий день у малыша поднялась высокая температура, его лечат дома.

Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, поиски пропавшего 30-летнего мужчины ведет группа спасателей, приехавшая из Комсомольска-на-Амуре в составе семи человек и трех единиц техники. Они двигаются вдоль русла горной реки Верхняя Удоми и исследуют дно с помощью с помощью выпиленных майн, поскольку проводить водолазные работы из-за очень сильного течения не представляется возможным.

Ранее Пятый канал рассказывал о четырехлетней девочке из Тувы, которая зимой одна прошла восемь километров по глухой тайге, чтобы сообщить о смерти бабушки.

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