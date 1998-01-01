Google надеются заставить соблюдать законы РФ при помощи огромных штрафов

По мнению руководителя Роскомнадзора Александра Жарова копания Google только тогда начнет соблюдать российское законодательство, когда будет вынуждена выплачивать многомиллионные штрафы. Об этом глава ведомства рассказал в интервью ТАСС.

— Вести речь о том, будут это просто большие по объему штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано. Я думаю, следует рассмотреть различные варианты, с учетом мнения иных ведомств. Этого законопроекта пока нет, но я надеюсь, что он в ближайшее время появится, и мы дадим на него свой отзыв, — отметил Жаров.

При этом чиновник подчеркнул, что такая мера, как серьезный штраф, хорошо показала себя на поприще борьбы с нарушениями российских законов иностранными организациями.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Роскомнадзоре не исключают полную блокировку Google. К этой мере в ведомстве готовы прибегнуть если штрафы не приведут к желаемому результату.