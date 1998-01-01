Google надеются заставить соблюдать законы РФ при помощи огромных штрафов

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Соответствующего закона пока нет, но в Роскомнадзоре очень ждут его появления.

Фото: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

По мнению руководителя Роскомнадзора Александра Жарова копания Google только тогда начнет соблюдать российское законодательство, когда будет вынуждена выплачивать многомиллионные штрафы. Об этом глава ведомства рассказал в интервью ТАСС.

— Вести речь о том, будут это просто большие по объему штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано. Я думаю, следует рассмотреть различные варианты, с учетом мнения иных ведомств. Этого законопроекта пока нет, но я надеюсь, что он в ближайшее время появится, и мы дадим на него свой отзыв, — отметил Жаров.

При этом чиновник подчеркнул, что такая мера, как серьезный штраф, хорошо показала себя на поприще борьбы с нарушениями российских законов иностранными организациями.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Роскомнадзоре не исключают полную блокировку Google. К этой мере в ведомстве готовы прибегнуть если штрафы не приведут к желаемому результату.

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