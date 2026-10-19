Щетку взяли, о воде забыли: что угрожает зубам во время перелета

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 10 0

Жевательная резинка без сахара станет вашим верным помощником.

Причины сухости во рту в самолете: как защитить зубы

Фото: 5-tv.ru

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Yahoo: недостаток воды в полете может снижать естественную защиту зубов

Сухой воздух в самолете и недостаток жидкости могут снижать выработку слюны, которая защищает зубы и десны. Особенно важно учитывать это во время длительных и ночных перелетов. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург из Нью-Джерси Джейсон Ауэрбах, передает Yahoo

По словам специалиста, пассажиры нередко заботятся о дорожной щетке и зубной пасте, но забывают пить воду. Между тем уже после нескольких часов сна в салоне можно проснуться с пересохшим ртом.

«Слюна — одно из важнейших средств защиты от кариеса, заболеваний десен и неприятного запаха изо рта», — объяснил Ауэрбах.

Она помогает нейтрализовать кислоты, удалять бактерии и поддерживать баланс в полости рта. При недостаточной выработке слюны условия для размножения бактерий становятся благоприятнее, могут появиться сухость и неприятный запах.

Вода — часть ухода за зубами

Ауэрбах рекомендует пить воду перед посадкой, во время перелета и после пробуждения. Особенно стоит обратить внимание на привычку обходиться почти без воды, выбирая вместо нее несколько чашек кофе и алкоголь.

При этом питье дополняет привычную гигиену. Хирург советует чистить зубы перед сном в самолете и после приземления.

Что еще пригодится в дороге

Специалист рекомендует жевательную резинку без сахара: она стимулирует выделение слюны. Во время взлета и посадки жевание также может уменьшить дискомфорт в ушах.

Зубную щетку следует перевозить отдельно от других вещей, защищая от загрязнения. После прибытия ее нужно достать из упаковки и дать высохнуть на воздухе.

Если качество водопроводной воды вызывает сомнения, для чистки зубов лучше использовать бутилированную. Щетку, соприкасавшуюся с небезопасной водой, рекомендуется заменить.

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